Puigdemont verblijft in België en zoekt hulp bij Belgische advocaat

UpdateDe ontslagen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is in het grootste geheim naar Brussel afgereisd. Dat bevestigen Belgische regeringsbronnen. Volgens Spaanse media zou hij, samen met een vijftal ministers, asiel willen aanvragen bij onze zuiderburen. Vast staat wel dat hij aldaar de Belgische advocaat Paul Bekaert in handen heeft genomen.

Of Puigdemont informeerde naar de mogelijkheden om asiel aan te vragen in België, kon de advocaat omwille van zijn beroepsgeheim niet bevestigen. Bekaert wilde ook niet kwijt of hij de afgezette Catalaanse leider in Brussel ontmoette. ,,Maar hij is wel in België'', bevestigde hij. Paul Bekaert is gespecialiseerd in mensenrechten.

Een regeringsbron meldde vanmiddag dat Puigdemont op uitnodiging van N-VA (Belgische politieke partij) naar Brussel zou afgereisd zijn. Bij N-VA ontkennen ze dat. ,,Als Puigdemont in Brussel is, dan is dat zeker niet op uitnodiging van de N-VA”, zegt partijwoordvoerder Joachim Pohlmann. ,,De premier heeft ons na dit weekend gevraagd om niet verder te provoceren. Daar willen we ons aan houden”, reageert een bron aan De Morgen.

Puigdemont werd door de Spaanse justitie ontslagen en vandaag wegens rebellie en het schenden van de Spaanse grondwet aangeklaagd, nadat hij vorige week de onafhankelijkheid van Catalonië uitriep. Ook de Catalaanse parlementsvoorzitter en het hoofd van de Catalaanse politie worden wegens opruiing, rebellie en misbruik van overheidsgeld aangeklaagd. Ze riskeren daardoor dertig jaar celstraf.

Asiel

Puigdemont zou in het gezelschap zijn van Meritxell Borràs (PDECat), Toni Comín (ERC), Joaquim Forn (PDECat), Dolors Bassa (ERC) en nog een vijfde lid van de afgezette Catalaanse regering. Het gezelschap zou van plan zijn om in België politiek asiel aan te vragen, zo berichten de krant El Periódico en tv-zender La Sexta. Of de andere politici ook in België zijn heeft advocaat Bekaert geen uitspraak over gedaan.