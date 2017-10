Puigdemont vraagt geen asiel aan in België

De afgezette minister-president vertrok naar Brussel omdat dit het centrum van Europa is. Hij wil dat de Europese politiek stelling neemt tegen het 'Spaanse geweld'. ,,De aanklacht tegen ons getuigt van agressie en is ongegrond. Pacifisme is ons enige wapen", aldus Puigdemont. Hij riep ook opnieuw op tot dialoog en noemde de houding van de Spaanse regering 'oorlogszuchtig'.



Puigdemont liet verder weten dat hij en zijn team 'zullen doorgaan met hun werk, ondanks de opgelegde grenzen.' Hij zei de verkiezingen op 21 december in Catalonië te respecteren. ,,Het is een uitdaging die we accepteren met al onze kracht.'' Puigdemont stelde dat ook de Spaanse regering de uitslag van de verkiezingen moet respecteren.



Puigdemont vertrok gisteren naar België nadat de Spaanse procureur-generaal hem en andere leden van de ontslagen regering wegens rebellie, opruiing en misbruik van belastinggeld had aangeklaagd. Puigdemont zei dat hij 'zijn verantwoordelijkheid niet wil ontlopen' en dat hij naar Spanje zal terugkeren als hij 'voldoende garanties' krijgt voor onafhankelijke rechtspraak en een eerlijk proces.