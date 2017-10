Puigdemont zet onafhankelijkheid Catalonië door, maar wil dialoog

,,Met de resultaten van het referendum verdient Catalonië het een onafhankelijke staat te zijn'', aldus de premier. ,,De stemmen zeggen 'ja' voor de onafhankelijkheid, en die weg zal ik volgen.'' Puigdemont zal aan Spanje een mandaat vragen om onafhankelijk te worden, maar stuurt aan op dialoog en een nieuwe relatie met de Spanjaarden.



Puigdemont begon rond 19.10 uur met zijn toespraak over de onafhankelijkheid van de regio. De toespraak in het parlementsgebouw in Barcelona stond gepland voor 18.00 uur, maar liep vertraging op door een laatste spoedvergadering.



Puigdemont zei in zijn speech dat het belangrijk is om de spanning in Catalonië te verminderen, maar riep op tot dialoog met de Spaanse overheid. Hij wenste degenen die tijdens het referendum gewond raakten beterschap. De volksraadpleging was rechtmatig volgens de premier. Hij bekritiseerde het optreden van de Spaanse regering en de politie die probeerden de stembusgang te blokkeren. ,,We zullen het politiegeweld nooit vergeten. Maar ze konden het referendum niet verhinderen. Waarom was hier geen referendum mogelijk zoals dat in Schotland wel kon, na overleg en akkoord?'', vroeg Puigdemont zich hardop af.