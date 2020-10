Puppy ‘Pistachio’ met groene vacht geboren op Sardinië

Mallocci runt een boerderij op het mediterrane eiland Sardinië met zijn zwager Giannangelo Liperi. Het is uiterst zeldzaam dat er een hond wordt geboren met een groen gekleurde vacht. Het komt vermoedelijk, doordat de pup in de baarmoeder in contact is gekomen met een groen pigment, genaamd biliverdine. Het is hetzelfde pigment dat een groene kleur veroorzaakt bij kneuzingen.



Pistachio zal de eigenaardige kleur niet eeuwig houden. De heldergroene vacht waarmee hij geboren werd, vervaagde al snel. Zijn broers en zussen worden weggegeven aan nieuwe baasjes, maar Mallocci houdt Pistachio op zijn boerderij en leidt hem op om voor de schapen te zorgen met zijn moeder Spelacchia (Italiaans voor 'schurftig’).



De boer liet weten dat, in deze moeilijke tijden van corona, groen het symbool is van hoop en geluk. ,,Dus misschien was het wel de bedoeling dat Pistachio een glimlach zou toveren op de gezichten van mensen.”