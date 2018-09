Pussy Riot-lid zeer waarschijnlijk ziek door aanval met zenuwgif

Een arts van een ziekenhuis in Berlijn waar Verzilov verblijft heeft dat vandaag laten weten. De Russisch-Canadese Verzilov werd vorige week met spoed naar een Moskous ziekenhuis gebracht. Hij werd opgenomen op de intensive care met verschijnselen die wezen op een vergiftiging.



Verzilov, die getrouwd is met Nadja Tolokonnikova, een van de boegbeelden van Pussy Riot, verloor plotseling zijn gezichts- en spraakvermogen. Inmiddels zou Verzilov aan de beterende hand zijn, meldde bandlid Veronika Nikoelsjina eerder.



Een vriend van Verzilov heeft hem de behandeling aangeboden in het Charité-ziekenhuis in Berlijn, het grootste academisch medisch centrum van Europa. ,,Ik geloof dat hij met opzet is vergiftigd en dat het een poging was om hem te intimideren of hem te doden", zei zijn vrouw.