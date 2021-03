Qatar verhoogt minimumloon naar 230 euro, vanwege WK

Rapport Amnesty Internatio­nal: ‘China houdt kinderen weg bij Oeigoerse ouders’

19 maart Oeigoerse kinderen worden door de Chinese staat bewust weggehouden van hun - in het buitenland verblijvende - ouders. Dat zegt Amnesty International. Een in Nederland wonende Chinese moeder heeft al jaren niets van haar zoon gehoord. Kinderen worden soms heropgevoed in ‘staatsweeshuizen’.