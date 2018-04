Raadsel van verdwenen filmstudenten opgelost: een gruwelijke vergissing

De verdwijning veroorzaakte flink wat commotie in Mexico. Er braken protesten uit en zelfs de bekende Mexicaanse filmmakers Guillermo del Toro (die dit jaar een Oscar won als beste regisseur voor zijn prent ‘The Shape of Water’) en Alfonso Cuardon drukten hun steun uit voor de verdwenen filmstudenten. Uiteindelijk kwam er vorige week een doorbraak in het onderzoek.



Toen werden in een huis in Tonala – waar de studenten hadden gefilmd – enkele vaten gevonden met een bijtend zuur erin. In het zuur dreven menselijke resten en een analyse van het DNA maakte duidelijk dat het om de vermiste studenten ging. Daarop slaagde de politie van de West-Mexicaanse staat Jalisco erin om te reconstrueren wat er met de jongeren gebeurd was.



De plaats waar de studenten gefilmd hadden, zou in de gaten gehouden zijn door leden van het Jalisco Nueva Generación-kartel. Dat is een machtige misdaadorganisatie in de regio. Het huis zou ervoor immers gebruikt zijn door leden van een rivaliserend kartel.