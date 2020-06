Racisme in Europa neemt toe: ‘Of het nu om zwarte mensen, Aziaten of Roma gaat’

Hilariteit over veel te grote mondkapjes in België: 'Dank voor de bikini’

10:57 In het Belgische Aalst - en ook in heel wat andere Oost-Vlaamse gemeenten - is hilariteit ontstaan over de mondmaskers die de stad aan inwoners uitdeelde. ‘De mondmaskers vallen wat groot uit en lijken eerder op lakens’, laat iemand op Facebook weten. Aalst bestelde de mondkapjes via een groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen.