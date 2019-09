Radeloze moeder vindt foto verdwenen dochter (17) op prostitutiesite: 'Ze is in gevaar!’

De moeder van een vermiste tiener uit de Amerikaanse staat New Jersey heeft pornografische foto’s van haar dochter teruggevonden op prostitutiesites. De 17-jarige Aviana Weaver uit het kleine dorp Westampton is nu al anderhalve week vermist. Haar moeder vreest dat ze ten prooi is gevallen aan mensenhandelaren. ,,Ze ziet er ongelukkig en ontdaan uit.”

De politie in New Jersey neemt de vermissingszaak zeer serieus en kijkt al dagen uit naar het vermiste meisje. Moeder Angelica Scarlett maakt zich ernstig zorgen om haar dochter en is in alle staten, vooral nadat ze een sms-bericht van een onbekend nummer ontving. Daarin stond dat haar dochter tegen haar wil wordt vastgehouden op een onbekende plek, meldt televisiestation NBC10.



Aviana Weaver werd voor het laatst gezien op donderdag 12 september. De volgende dag werd ze door haar familie als vermist opgegeven. ,,Ze ging naar school en verdween”, aldus een radeloze moeder. ,,Aviana heeft ook een afspraak bij de oogarts gemist. Dit is niets voor haar. Ze heeft niet eens kleren bij zich.”

Onvermoeibaar

Haar mobiele telefoon is voor het laatst getraceerd in de omgeving van West Philadelphia, ruim vijftig kilometer van waar ze voor het laatst is gezien. Daaropvolgende pogingen om contact op te nemen liepen op niets uit, omdat haar telefoon sindsdien is uitgeschakeld.



In de tussentijd blijft moeder Angelica onvermoeibaar doorzoeken. Ze plaatst met regelmaat updates op Facebook met betrekking tot de zoektocht en roept andere mensen op om mee te helpen zoeken. Een paar dagen geleden berichtte Angelica nog dat haar dochter mogelijk is gezien in de buurt van Broad Street en Erie Avenue in Philadelphia.

‘Mijn dochter is in gevaar’