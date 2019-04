‘Radicaal-islamitische groep pleegde aanslagen met hulp uit buitenland’

De radicaal-islamitische organisatie National Thowheeth Jama’ath (NTJ) zit achter de golf van bloedige aanslagen in Sri Lanka. Dat heeft minister Rajitha Senaratne vandaag bekendgemaakt. De Sri Lankaanse regering denkt dat de terreurgroep is geholpen door een internationaal netwerk van terroristen. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 290, onder wie tientallen buitenlanders.

Volgens de regering waren alle zeven zelfmoordterroristen Sri Lankanen lid van de extremistische National Thowheeth Jama’ath. Ze zouden hulp van een internationaal netwerk hebben gekregen. De Sri Lankaanse premier heeft hulp uit het buitenland gevraagd bij het opsporen van de buitenlandse contacten, zo meldt persbureau Reuters.

„We denken niet dat deze aanvallen werden uitgevoerd door een groep mensen die zich beperkte tot dit land”, zei de woordvoerder. „Er was een internationaal netwerk en zonder dit netwerk waren deze aanslagen niet mogelijk geweest.” De extremistische groepering heeft de aanslagen zelf overigens nog niet opgeëist.

Volledig scherm Familieleden rouwen om de dood van een twaalfjarig meisje. © AP

Vanaf vandaag geldt in Sri Lanka de noodtoestand, waardoor opsporingsdiensten meer bevoegdheden krijgen om personen aan te houden en te verhoren. De premier heeft voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd.

Niets gedaan met waarschuwing

Opvallend is dat een hoge politiechef in Sri Lanka tien dagen geleden al heeft gewaarschuwd dat NTJ zelfmoordaanslagen zou plannen tegen grote christelijke kerken. Dat meldde het Franse persbureau AFP eerder. De terreurorganisatie NTJ kwam vorig jaar in het nieuws na de vernieling van boeddhistische beelden.

Ook de vicevoorzitter van de Moslimraad van Sri Lanka zegt zo’n drie jaar geleden al gewaarschuwd te hebben voor de NTJ. Vanuit die groep zou dodelijk geweld tegen niet-moslims zijn aangemoedigd, stelt Vicevoorzitter Ahamed.

Hij speelde naar eigen zeggen onder meer namen en gegevens door naar de autoriteiten. ,,Ze hebben er niets mee gedaan. Dat is de tragedie’', aldus Ahamed in een interview met persbureau Bloomberg.

Ahamed noemt het gedachtegoed van de NTJ extremistisch, maar beklemtoonde ook dat niet alle leden geradicaliseerd zijn. Hij stelt dat de organisatie uiteenviel in splintergroepen, omdat individuele leiders los van elkaar zochten naar geldbronnen.

Onderzoek

Minister van Defensie Ruwan Wijewardene sprak gisteren tijdens een persconferentie van een terreurdaad waarvoor ‘extremistische groeperingen’ verantwoordelijk zijn. Premier Ranil Wickremsinghe erkende gisterenavond dat er inderdaad informatie is binnengekomen over een mogelijke aanslag, maar dat naar aanleiding daarvan geen maatregelen zijn genomen. Hij laat onderzoeken waar het mis is gegaan.

Volledig scherm De Sint-Sebastiaan-kerk in de stad Negombo raakte volledig verwoest. © Getty Images

Vijfhonderd gewonden

Ruim vijfhonderd mensen raakten gewond door acht explosies in vier luxe hotels, drie kerken en later onder meer een dierentuin. Onder de doden is een 54-jarige Nederlandse vrouw. De autoriteiten hebben al zeker 24 arrestaties verricht.

,,Er worden ook nog negen buitenlanders vermist en er zijn tientallen ongeïdentificeerde lichamen die vermoedelijk van buitenlanders zijn’’, aldus het Sri Lankaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlanders zijn afkomstig uit onder meer India, Portugal, Turkije, Japan, de Verenigde Staten, Groot-Brittanië en China. Behalve de 54-jarige vrouw zijn er waarschijnlijk geen andere Nederlandse slachtoffers.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat er mogelijk meer aanslagen volgen in Sri Lanka. Zonder enige waarschuwing kunnen de terroristen toeslaan in toeristische gebieden, het openbaar vervoer of winkelcentra, meldt het ministerie. ,,Terroristen zijn continu bezig met het plannen van nieuwe aanslagen in Sri Lanka.”

Reisadvies aangevuld

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Sri Lanka gewijzigd. Reizigers moeten onder meer rekening houden met de avondklok die het land na de aanslagen heeft ingesteld. In de nacht van maandag op dinsdag mag niemand zich op straat begeven tussen 20.00 uur en 04.00 uur ‘s ochtends.

