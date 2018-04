Raketaanval VS en bondgenoten in Syrië: Rusland dreigt met tegenacties

De Verenigde Staten hebben vannacht precisiebombardementen uitgevoerd in Syrië. Ze waren even daarvoor op de nationale televisie aangekondigd door de Amerikaanse president Donald Trump. Rusland zegt dat de aanvallen niet zonder consequenties zullen blijven.

Bij de raketaanval op militaire doelen bij Homs zijn drie burgers en zes soldaten gewond geraakt, melden Syrische staatsmedia.

De Amerikaanse generaal Joseph Dunford verklaarde na afloop van de aanval dat drie doelen zijn geraakt: een wetenschappelijk onderzoekscentrum in de buurt van Damascus, een wapenopslag ten westen van Homs (waarvan wordt vermoed dat het gifgas sarin er opgeslagen lag) en een opslag- en commandocentrum in de buurt van het tweede doel. Volgens de generaal zijn de doelen zo uitgekozen dat de kans op burgerslachtoffers zo klein mogelijk is.

Het bombardement , waarbij dertig raketten zijn afgeschoten en een derde zou zijn neergehaald, werd uitgevoerd in samenwerking met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De acties zijn een reactie op de gifgasaanval van vorige week in de Syrische stad Douma. Doel is om 'een sterke afschrikking te creëren tegen de productie, verspreiding en het gebruik van chemische wapens', aldus Trump.

De Syrische president Bashar al-Assad zou deze gifgasaanval hebben uitgevoerd om rebellen te verdrijven, zodat het regeringsleger de stad weer in handen kon krijgen. Bij de aanval kwamen tientallen mensen om.

De Britse premier Theresa May kondigde na de speech van Trump aan dat zij inderdaad toestemming heeft gegeven voor bombardementen ‘om het chemische wapenarsenaal in Syrië af te breken en het gebruik ervan te voorkomen’.

Rusland

In zijn toespraak haalde Trump uit naar Rusland en Iran. Hij vroeg zich af wanneer Rusland de kant van 'beschaafde landen' zal kiezen. Rusland steunt het Syrische regeringsleger van president Assad. Trump beschuldigde de Russen er eerder van partner te zijn van 'een met gas dodend beest dat zijn eigen volk uitmoordt en ervan geniet'.

In een reactie zegt Anatoli Antonov, de Russische ambassadeur in de VS, dat 'deze acties niet zonder consequenties zullen zijn', aangezien Rusland wordt bedreigd.

In een verklaring stelde de ambassadeur de beledigingen aan het adres van de Russische president Poetin ,,onacceptabel en ontoelaatbaar'' te vinden. Hij zei dat de VS niet het recht hebben andere landen de schuld te geven van de toestand in Syrië. De Amerikaanse president Trump beschuldigde de Russen er eerder van partner te zijn van ,,een met gas dodend beest dat zijn eigen volk uitmoordt en ervan geniet''.

Volledig scherm Assad (links) samen met de Russische president Poetin © epa

In zijn verklaring haalde Antonov tevens uit naar Westerse media die volgens hem door hun berichtgeving hebben bijgedragen aan de aanval op Syrië. Het Russische ministerie van Defensie liet weten dat de drie doelwitten niet werden beschermd door Russische militaire afweersystemen.

Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken kwam de aanval uitgerekend op het moment dat Syrië een kans had om een vredevolle toekomst in te gaan. Een woordvoerster van het ministerie, Maria Zakharova, stelde in een reactie op Facebook dat de aanval net op een moment is uitgevoerd dat er intensieve pogingen werden ondernomen om vrede in het land te bewerkstelligen. ,,Degenen die hier achter zitten, beroepen zich op hun moralistische leiderschap in deze wereld en verklaren zich daarmee verheven boven de rest."

De Russische politicus Alexander Scherin, vicevoorzitter van het defensiecomité in het parlement, vergeleek het optreden van Trump met Adolf Hitler. ,,Men kan hem de Hitler van onze tijd noemen". Scherin trok daarbij de vergelijking met de Duitse inval in Rusland in de Tweede Wereldoorlog. ,,Hij heeft zelfs hetzelfde tijdstip uitgekozen om aan te vallen als de Duitsers indertijd bij Rusland." Het Duitse leger zette op 22 juni 1941 in de vroege ochtend de aanval op Rusland in.

'Drievoudige schending'

De Syrische staatstelevisie meldde kort na de aanval dat de Syrische luchtverdediging ten zuiden van de hoofdstad Damascus 13 kruisraketten heeft neergehaald. In totaal werden zo'n 30 raketten afgeschoten, aldus een Syrische official.