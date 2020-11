Raketten uit opstandige regio Ethiopië afgevuurd op hoofdstad van buurland Eritrea

In totaal zijn drie raketten afgevuurd, meldt nieuwszender Al-Jazeera. Twee ervan kwamen terecht op de internationale luchthaven van Asmara, de hoofdstad van Eritrea. Een derde was blijkbaar bestemd voor het ministerie van Informatie maar het projectiel kwam terecht buiten het gebouw.

De Ethiopische premier Abiy Ahmed kondigde op 4 november aan dat hij opdracht had gegeven tot militaire operaties in Tigray tegen het TPLF. Volgens de machthebbers in Tigray heeft de Ethiopische premier daarvoor de steun uit Eritrea ingeroepen, iets wat Ethiopië ontkent.

Abiy beschuldigt het TPLF van verraad en terrorisme. Volgens hem waren de lokale bestuurders in de regio in opstand gekomen en hadden ze een legerbasis aangevallen. Zaterdag meldde de Ethiopische regering dat ze een mensenrechtencommissie naar Tigray zou sturen na berichten over mogelijk honderden burgers die daar zijn vermoord. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International sloeg al eerder alarm over een moordpartij die maandag zou hebben plaatsgevonden in de plaats May Cadera.