Rapport: Ingestorte brug Genua werd nauwelijks gecontroleerd en onderhouden

De verantwoordelijke partij daarvoor was Autostrade per l’Italia, de tolwegendivisie van infrastructuurconcern Atlantia. De beheerder van de rampbrug weigerde echter in te gaan op de bevindingen van de technische adviseurs. Volgens hen heeft Autostrade per l’Italia sinds de bouw van de brug niets gedaan om verslechtering van de brug als gevolg van de ontwerpfouten tegen te gaan of de ontwerpfouten te corrigeren.

De brugramp in Genua leidde tot bakken kritiek op Autostrade per l’ltalia en Atlantia, onderdeel van het zakenimperium van de Benetton-familie. Daarbij ging het met name over de gebrekkige staat waarin het wegennet verkeert. Atlantia is momenteel in gesprek over de verkoop van 88 procent van zijn aandelen in Autostrade per l’Italia met een consortium onder leiding van een door de staat gesteunde investeerder.