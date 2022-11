Ratten ‘verdacht’ van opeten honderden kilo’s cannabis in India

Hierom mag je straks geen gif meer strooien om van ratten en muizen af te komen (en dit zijn alternatie­ven)

Gif strooien in de tuin of in huis: met een verbod in aantocht moeten Utrechters op zoek naar alternatieven om van ratten en muizen af te komen. En dat terwijl de plaagdieren steeds verder lijken op te rukken in sommige delen van de stad.

22 november