Razende bouwvakker ramt gloednieuw hotel wegens achterstallig loon

Democrate Kamala Harris mengt zich in strijd om Witte Huis

3:02 De 54-jarige Democratische senator Kamala Harris heeft zich kandidaat gesteld voor het Amerikaanse presidentschap. Ze is daarmee de zesde kandidaat die zich namens de Democratische Partij mengt in de strijd om Donald Trump van herverkiezing af te houden. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn in november 2020.