‘Rebel’ Trump harkt binnen één dag bijna 25 miljoen dollar campagnegeld binnen

Trump staat er in de peilingen nog niet echt goed voor, zo bleek gisteren. 40 procent van de Amerikanen is te spreken over de president. 57 procent ziet hem liever gaan. Toch maken zijn campagneleiders zich geen zorgen. In 2016 zou Trump ook achter hebben gelegen in de meeste peilingen, maar won toch. Trumps campagneteam is ervan overtuigd dat zijn kansen stijgen, zodra de Republikeinen hun uiteindelijke kandidaat bekendmaken.



Trump wees gisteren in Orlando opnieuw naar zijn grootste vijand: de pers. Ook de gevestigde politieke orde, waarmee hij tijdens zijn campagne in 2016 te maken kreeg, moest het opnieuw ontgelden. In plaats van zijn politieke agenda voor zijn tweede ambtstermijn te presenteren, lijkt het erop dat Trump vooral bezig is om oude vetes te beslechten. Vooral Hillary Clinton, die niet eens kandidaat is, kwam aan bod.