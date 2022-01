Rechter Canada kent nabestaanden vliegramp Iran miljoenen toe

VIDEO Israël voert luchtaan­val­len uit op militaire doelwitten Gaza

Het Israëlische leger heeft zondagochtend luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelwitten van Hamas in de Gazastrook. ,,Israëlische gevechtsvliegtuigen richten zich op een locatie van de Al-Qassam-brigades ten westen van Khan Younis in het zuiden van Gaza”, melden bronnen aan het internationale persbureau AFP. Al-Qassam is de militaire tak van de radicale Palestijnse groep Hamas die in Gaza aan de macht is.

2 januari