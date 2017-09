Rechter laat Franse kinderlokker vrij omdat meisje 'instemde'

De feiten speelden zich af in april van dit jaar in een voorstad van Parijs. De dader, zelf vader van twee kinderen, zou het meisje al een aantal keren op straat hebben aangesproken. De derde keer dat hij dat deed, ging ze mee naar zijn flat waar ze werd misbruikt. De man kon snel na de gebeurtenissen worden aangehouden: hij woonde in het gebouw tegenover het meisje. Hij is slechts aangeklaagd wegens 'seksueel geweld' en loopt het risico op maximaal 5 jaar cel. Bij ‘verkrachting’ zou hij 20 jaar cel kunnen krijgen. De familie van het meisje zegt dat de man dwang heeft toegepast, het meisje heeft bedreigd en haar daadwerkelijk heeft gepenetreerd, wat hij ook niet ontkent.

Vrijwillig

Maar volgens justitie is het meisje 'vrijwillig' met hem meegegaan naar zijn huis en zou ze niet hebben geprotesteerd toen hij haar zei seksuele handelingen bij hem uit te voeren. De moeder zegt dat haar dochter 'verlamd' van angst was en zich daarom niet verweerde. ,,Ze was doodsbang en schaamde zich'', aldus advocate Carine Diebolt.



Het besluit van justitie om niet te vervolgens wegens verkrachting is gebaseerd op het Franse Wetboek van Strafrecht. In verschillende Europese landen worden kinderen in de wet uitgebreider dan in Frankrijk beschermd tegen seksueel geweld. Het feit dat een kind minderjarig is, betekent daar per definitie dat hij of zij niet instemt met seks met een volwassene. In Frankrijk bestaat zo’n bepaling niet.