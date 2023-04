Rechter velt vonnis over rampvlucht met 228 doden

Veel nabestaanden waren geschokt omdat om vrijspraak werd gevraagd door niet alleen de advocaten van Airbus en Air France maar ook door het Openbaar Ministerie. ,,We worden in de maling genomen! Wij zijn onze geliefden kwijt en niemand eist een straf voor Airbus en Air France!’’, zei één van de familieleden in de zaal.



,,Een vonnis met vrijspraak is verschrikkelijk op menselijk gebied maar technisch en juridisch gerechtvaardigd’’, zei advocaat Simon Ndiaye van Airbus. ,,De waarheid kan soms geen wonden helen.’’



Justitie sloot zich daar bij aan. Airbus en Air France hebben geen fouten genaakt die direct leidden tot de crash, aldus het OM. ,,Een straf is alleen op zijn plaats als een overtreding of misdrijf is geconstateerd. En dat is in dit geval onmogelijk om aan te tonen.’’