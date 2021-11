Rechter VS: Trump moet documenten overdragen aan 6 januari-panel

Voormalig Amerikaans president Donald Trump is er niet in geslaagd de vrijgave te blokkeren van afschriften van al zijn communicaties in de aanloop naar de bestorming van het Capitool. Daartoe had een commissie van het Huis van Afgevaardigden verzocht dat onderzoek doet naar de gebeurtenissen op 6 januari.

Een federale rechter in Washington wees het verzoek van Trump om een verbod dinsdag af en zei: ,,Het algemeen belang ligt in het faciliteren van de wens van de wetgevende en uitvoerende macht om te bestuderen wat leidde tot de gebeurtenissen op 6 januari.”

Trump had de rechtbank in oktober gevraagd om te voorkomen dat de nationale archivaris de documenten vrijgeeft aan het Congres, waarbij hij een beroep deed op het zogeheten ‘executive privilege’, dat een president in staat stelt bepaalde documenten vertrouwelijk te houden. Doorgaans is dat privilege alleen voorbehouden aan de huidige bewoner van het Witte Huis, maar de advocaten van Trump voerden aan dat ook een voormalige president de bevoegdheid moet behouden om het in te roepen.

De deadline voor de vrijgave van de communicatieafschriften van Trump is vrijdag 12 november. Zijn advocaten hebben echter verklaard onmiddellijk in beroep te gaan bij het federale Beroepshof in het District of Columbia, het arrondissement waaronder Washington valt.

,,Deze rechtszaak is enkel bedoeld om ons onderzoek te vertragen en te belemmeren”, zo zeiden de Democratische voorzitter Bennie Thompson en de Republikeinse vicevoorzitter Liz Cheney van de onderzoekscommissie vorige maand, nadat Trump zijn rechtszaak had aangespannen. ,,Je kunt je nauwelijks een dwingender algemeen belang voorstellen dan om te proberen antwoorden te krijgen over een aanval op onze democratie en een poging om de resultaten van een verkiezing ongedaan te maken.”