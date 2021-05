Rechter wil langere celstraf voor ex-agent die George Floyd vermoordde

Nieuwe aanklacht dreigt tegen agent die Floyd doodde: ‘14-jarige jongen kreeg geen lucht’

23 april Justitie in Amerika bekijkt of een nieuwe aanklacht mogelijk is tegen de witte ex-agent Derek Chauvin, die al schuldig is bevonden aan de dood van de zwarte George Floyd tijdens een hardhandige arrestatie in de stad Minneapolis. De ontslagen agent zou eerder al met zijn knie lange tijd op de rug van een jonge zwarte arrestant (14 jaar) hebben gedrukt.