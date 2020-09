Rechter zet streep door politieke comeback Boliviaanse oud-president Morales

Video ‘Asielzoe­ker’ zwaarge­wond na aanval door man met mes in treinstati­on Parijs

7 september Een nog voortvluchtige messentrekker heeft vanmiddag in het Parijse Gare du Nord ingestoken op een man die op zijn trein wachtte. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens Franse media werd hij in zijn hals geraakt.