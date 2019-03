Record: petitie tegen brexit 5 miljoen keer getekend

Waarom gaan Syriërs niet terug? Vluchtelin­gen dromen over het onmogelij­ke

Ze kwamen van over de bergen, op de vlucht voor de oorlog. In Libanon dromen 1 miljoen Syriërs van terugkeer naar hun land. ,,Een hut thuis is beter dan een paleis waar dan ook" Maar wanneer is de strijd genoeg geluwd? De vrees voor intimidatie, afpersing, gevangenneming, verdwijning en buitengerechtelijke executies is groot.