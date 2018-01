Recordaantal migranten met bootjes via Spanje naar Europa

Het aantal migranten dat met bootjes over de Middellandse Zee naar Spanje kwam, is in één jaar tijd verdubbeld naar 22.900. In Italië en Griekenland kwamen vorig jaar juist (veel) minder migrantenbootjes aan dan in 2016, daardoor daalde het totaal aantal bootmigranten dat aankwam in Europa met ruim de helft tot 204.300.

Dat blijkt uit cijfers die de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex vrijdag bekendmaakte. ,,Sinds we in 2009 zijn begonnen met het bijhouden van de cijfers hebben nog nooit zoveel migranten de oversteek over de Middellandse Zee naar Spanje gemaakt", aldus de organisatie.

Frontex stelt dat dat cijfer zo hoog is vanwege ,,de situatie in de Rif-regio in Marokko, het voornaamste vertrekland voor de Spanje-route.'' In de Rif is het al heel het jaar onrustig, er zijn veel demonstraties vanwege de economische malaise in het gebied. ,,Ook zijn de smokkelaars grotere boten gaan gebruiken, waardoor meer mensen de oversteek kunnen maken."

Zo'n 40 procent van de migranten die in Spanje aan land komen, zijn Marokkanen en Algerijnen. De rest komt uit West-Afrika. Marokkanen en Algerijnen maken doorgaans geen kans op een verblijfsvergunning in Europa en verdwijnen vaak in de illegaliteit.

Volledig scherm Een Spaans reddingsschip arriveert met 90 migranten in de haven van Palmeira. © EPA

Milities in Libië

Het totaal aantal migranten dat in 2017 'illegaal de grens met Europa overstak' is 204.300. Dat is 60 procent minder dan in 2016. Die daling komt vooral doordat er in de tweede helft van 2017 veel minder bootjes vanuit Libië de oversteek naar Italië waagden. Na de zomer werden veel migranten al in Libië tegengehouden. Dat veroorzaakte veel commotie omdat EU-geld gebruikt zou worden voor het financieren van gewapende milities die de migranten onder erbarmelijke omstandigheden vast zouden houden in kampen. In totaal kwamen 119.000 mensen via die route naar Europa, voornamelijk Nigerianen, Guineeërs en Ivorianen.

Turkije-deal

De Turkije-Griekenland route, die massaal werd gebruikt door Syriërs tijdens de vluchtelingencrisis van 2015, werd in 2016 al grotendeels afgesloten door de deal tussen de EU en Turkije. In 2017 slaagden nog 41.700 mensen erin die oversteek toch te maken. Het waren vooral Syriërs en Irakezen.