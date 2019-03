Recordgolf ‘zinloze mesmoorden’ op tieners schokt Groot Brittannië

Engeland is opnieuw opgeschrikt door een moord op een tiener die is doodgestoken zonder duidelijk motief. Sinds begin dit jaar zijn volgens Britse media al tien tieners in de leeftijd van 14 tot 19 jaar met messteken om het leven gebracht. In totaal werden in Groot Brittannië dit jaar al 24 mensen doodgestoken.

In een rijk villadorp bij Manchester, Hale Barns, werd afgelopen weekend de 17-jarige Yousef Ghaleb Makki doodgestoken in een rustige straat. Makki zat op een dure particuliere school in Manchester. Twee leeftijdgenoten van Makki zijn door de politie als verdachten aangehouden.



Volgens Britse media wonen de verdachten in peperdure woningen niet ver van de plaats van de moord. Net als bij eerdere steekpartijen is het motief van deze steekpartij weer onduidelijk. Veel aanvallen worden echter gepleegd in de armere wijken van Londen.



De avond voor de moord op Makki werd in een park in de Britse hoofdstad een 17-jarig meisje, Jodie Chesney, in de rug gestoken met een mes en overleed. Ze werd zonder duidelijke aanleiding aangevallen door twee gemaskerde mannen die nog spoorloos zijn. ‘Totaal willekeurig en zonder aanleiding’, aldus haar familie.

‘Zinloos geweld’

Chesney was de vijfde tiener die dit jaar in Londen werd doodgestoken. In Birmingham vonden drie dodelijke incidenten plaats en in Sunderland één. Het aantal slachtoffers van messteken, in de leeftijd van 16 jaar en jonger, is tussen 2016 en 2019 toegenomen met 93 procent.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Sajid Javid, heeft deze week gesprekken met politiechefs om het ‘zinloze geweld’ een halt toe te roepen. ,,Ernstig geweld neemt toe, waardoor gemeenschappen uiteen worden gerukt en gezinnen hun kinderen verliezen’’, sprak Javid in het parlement.

