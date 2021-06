Recordhitte in Canada: ‘Het is op sommige plaatsen warmer dan in Dubai’

In het westen van Canada zijn afgelopen weekend verschillende hitterecords verbroken. Op sommige plekken was het zelfs 10 tot 15 graden warmer dan normaal. In drie provincies en twee Arctische gebieden zijn zelfs hittewaarschuwingen van kracht en sommige steden openen koelcentra voor mensen die verkoeling zoeken.

In de provincie British-Columbia werden maar liefst 40 temperatuurrecords gevestigd. In het plaatsje Lytton werd het volgens de Canadese nationale weerdienst zondag maar liefst 46,1 graden. Dat is een evenaring van het hitterecord uit 1937, toen op 5 juli in twee steden in Saskatchewan 45 graden op de thermometer stond. ,,Het is warmer in delen van West-Canada dan in Dubai”, aldus hoofdklimatoloog David Philips.

De huidige recordhitte blijft nog zeker een week van kracht, waardoor mogelijk nog meer records sneuvelen. De Canadese weer- en milieuorganisatie Environment Canada heeft hittewaarschuwingen afgegeven voor British Columbia, Alberta en delen van Saskatchewan, Yukon en de Northwest Territories.

,,Deze week zal een langdurige, gevaarlijke en historische hittegolf aanhouden”, aldus de organisatie. ,,De middagtemperaturen zullen zondag boven de 30 graden komen en in het midden van de week bereiken ze in sommige gebieden een piek van bijna 40 graden.” Dat is 10 tot 15 graden hoger dan normaal.

De hitte heeft ook invloed op het koopgedrag van Canadezen. De voorraad airconditioners en ventilatoren is uitverkocht. Verschillende steden hebben koelcentra geopend en op een aantal plaatsen is de vaccinatiecampagne in de strijd tegen Covid-19 stilgelegd.

VS

Behalve delen van het Canada kampt ook het noordwesten van de Verenigde Staten met een hittegolf. Onder meer in de staten Oregon en Washington en delen van Californië en Nevada is het met ruim veertig graden ongebruikelijk warm voor deze tijd van het jaar. De autoriteiten in Oregon spreken van “levensbedreigende hitte". Ook hier zijn verkoelingscentra geopend voor inwoners die thuis geen beschikking hebben over airconditioning.