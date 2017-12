Recordtoren van Lego voor jong kankerpatiëntje in Tel Aviv

Wereldrecord

De Legotoren lijkt goed voor een wereldrecord, maar of dat werkelijk zo is moet nog blijken. Er was geen official van het recordboek van Guinness World Records aanwezig bij de voltooiing van de toren. Inwoners van Tel Aviv moeten dus nog even wachten of hun toren ook volgens de regels groter is dan de toren die in 2015 in Milaan gebouwd werd. De Italiaanse stad is de huidig recordhouder met een Legobouwwerk van ruim 35 meter hoog.