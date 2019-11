Recordvlucht: non-stop van Londen naar Sydney in 19 uur en 19 minuten

Het zou de langste commerciële vlucht ooit zijn, meldt CNN. Ook de afstand die in een keer werd afgelegd, 17.800 kilometer, is een record. Toen Qantas in 1947 met vluchten tussen Londen en Syney begon, duurde de reis vijf dagen en moest er zes keer worden gestopt.



De testvlucht was onderdeel van Project Sunrise. Qantas wil vanaf 2022 rechtstreekse vluchten aanbieden van Sydney naar Londen en New York. Enkele weken geleden werd de directe testvlucht van Sydney naar New York al afgelegd. Dat was een record, maar werd vandaag alweer verbroken.