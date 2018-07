Reddingsoperatie Thaise grot gaat door na dood duiker; Musk biedt hulp aan

Saman Kunan, een voormalig lid van de Thaise Navy Seals, vond vanochtend de dood door zuurstofgebrek. Hij raakte in de grot buiten bewustzijn en kon niet meer worden gered. Marinecommandant Arpakorn Yukongkaew gaf na het overlijden van Kunan aan dat het reddingswerk niet door diens dood zou worden belemmerd. ,,Hij is niet voor niets gestorven’’, zegt Arpakorn. ,,We gaan door.’’ De afgelopen weken zijn zeker 1000 reddingswerkers en hulpverleners bij het grottenstelsel van Tham Luang Nang in de weer. Na de wekenlange zoektocht naar de tieners en hun 26-jarige trainer, spitst de reddingsactie zich nu toe op hun veilige terugkeer uit de grot. Pogingen om gaten in de bergwand te boren om het water weg te krijgen of het team via een andere route te bereiken draaiden op niets uit.

Hulp van techmiljardair Musk

De autoriteiten krijgen nu ook hulp aangeboden van Tesla- en SpaceX-baas Elon Musk. De visionair en techmiljardair heeft een bedrijf, Boring Company, dat zich richt op de aanleg van ondergrondse transportsystemen. Musk laat via Twitter weten dat hij de Thaise tieners wil bevrijden via een met lucht gevulde nylon buis die opgeblazen kan worden als een 'springkussen'. Dat biedt een flexibele ontsnappingsroute met een doorsnee van een meter en kost aanzienlijk minder stroom dan het wegpompen van het aanwezige water. Musks bedrijf beschikt over geavanceerde radarapparatuur, waarmee de grot en de exacte locatie van het voetbalteam in kaart gebracht kan worden. Ingenieurs van de Boring Company en SpaceX moeten daartoe wel ter plaatse zijn en zijn in gesprek met de Thaise autoriteiten. Er is nog niet officieel op het voorstel gereageerd. Behalve het aanbod om de ontsnappingsbuis te plaatsen, kunnen Musks deskundigen ook helpen de drooglegging van de grot of met Tesla’s Powerwalls bij de stroomvoorziening. Uit ons eigen Zwolle klinkt de hartenkreet van de 9-jarige Dennis Kramer die premier Rutte vraagt of Nederland niet te hulp kan schieten. ,,Ik dacht Nederland is een deskundig land bij waterbestrijding' Kunt u er misschien iets aan doen?’’, schrijft de jonge Zwollenaar met deels Thaise roots. ,,Ik heb nog geen reactie. Met een beetje mazzel krijgt Dennis een antwoord,'' zegt Dennis' vader Tom.

Dalend zuurstofniveau in grot

Nadat duikers de jongens vorige week levend aantroffen in een grotruimte die Pattaya Beach wordt genoemd, werd duidelijk dat het een helse klus wordt om hen bovengronds te krijgen. De gangen staan grotendeels onder water en het team zou zich zwemmend een weg naar boven moet vechten. De jongeren leren duiken zou echter te veel tijd in beslag nemen. Sommige bronnen zeiden dat het wellicht nog maanden kan duren voor het team het daglicht weer ziet, maar gouverneur Osotthanakorn weersprak die verwachting en wil een snellere oplossing. Het dalende zuurstofniveau in de grot maakt het noodzakelijk het tempo op te schroeven. ,,We kunnen niet wachten tot alle condities optimaal zijn'', zegt commandant Arpakorn. ,,We dachten dat de jongens een flinke tijd veilig in de grot konden blijven, maar de omstandigheden zijn veranderd. We hebben slechts een beperkte hoeveelheid tijd.'' Gisteren werden daarom honderd pompen geplaatst, die de voetballertjes een droge en snelle terugtocht moeten bieden. Via internet wordt ook geopperd om de jongens uit te rusten met zuurstofmaskers en hen aan duikers te binden, meldt de nieuwssite. Een idee dat navolging lijkt te krijgen.

'Een race tegen de klok'

De Belgische duiker Ben Reymenants, die in Thailand verblijft, zegt dat het een 'race tegen de klok' is om de jongens uit de grot te halen. Zondag worden opnieuw hevige regenbuien verwacht. ,,Maar we blijven positief'', zegt de Belg die stand-by staat voor de missie, tegen Het Laatste Nieuws.



In de grot probeert men vandaag de eerste twee jongens te bevrijden. De jongens krijgen een zuurstofmasker op en zullen door duikers bij de hand door labyrint van gangen worden geleid. ,,Het zicht onder water is al een stuk beter en ze hoeven niet veel te zwemmen.''



Tijdens hun tocht naar boven zullen ze, in een gang waar lucht is, door artsen worden gecheckt. ,,Daarna volgt nog een tocht van 1,5 kilometer klimmen en klauteren'', weet Reymenants. Het plan is om, beginnend met de sterkste knapen, in zes keer alle jongens uit de grot te halen. Dat gaat minstens drie dagen duren.



,,Naar de groep toegaan, duurt ongeveer drie uur. Terug zwemmen duurt een uur'', aldus de Belg. ,,Daarna worden de zuurstofflessen opnieuw gevuld en vertrekken de reddingswerkers om de volgende jongens op te halen. We schatten ongeveer vier man per dag te kunnen terugbrengen, wat in het beste geval maximaal drie dagen duurt.''