Reddingswerkers ontdekken dertig dagen na explosie Beiroet teken van leven onder puin

Libanese reddingswerkers melden dat ze bijna een maand na de verwoestende ontploffing in de haven van Beiroet een teken van leven hebben ontdekt onder het puin. Er werden gisteravond een ademhaling en een hartslag geregistreerd in combinatie met warmte, meldde een van de hulpverleners. De zoektocht is vanochtend hervat.

Lokale media melden dat een speurhond beweging had ontdekt onder een ingestort gebouw. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat er een maand na de ontploffing nog overlevenden worden gevonden, maar een Chileense vrijwilliger stelt dat de apparatuur toch echt een teken van een mens opving. Hulpverlener Francesco Lermonda zegt dat het zeldzaam is, maar niet ongehoord dat iemand een maand lang onder het puin overleeft.

Het leger schortte de zoektocht gisteravond op. Het zou niet veilig genoeg zijn om te zoeken tussen het puin en er zou een kraan nodig zijn. Het besluit leidde tot grote woede en protesten onder de Libanezen. Ze zijn bang dat de slachtoffers onder het puin het niet zullen redden en eisten onmiddellijke hervatting van de reddingsoperatie. De zoektocht is inmiddels weer hervat. Reddingswerkers zouden nu dichtbij de plek zijn waar de speurhond beweging had ontdekt.



Bij de ramp verloren bijna tweehonderd mensen - onder wie ook de vrouw van de Nederlandse ambassadeur - het leven, raakten meer dan zesduizend mensen gewond en werd een groot deel van hoofdstad Beiroet verwoest. Er zijn nog steeds dertig vermisten.

Opnieuw ammoniumnitraat aangetroffen

Het Libanese leger heeft vandaag opnieuw een grote hoeveelheid van het explosieve ammoniumnitraat aangetroffen in de haven van Beiroet. Het gaat om 4,35 ton van hetzelfde spul dat vorige maand een enorme explosie en een grote verwoesting in de Libanese hoofdstad veroorzaakte. Toen ging het wel om een veel grotere hoeveelheid, namelijk 2750 ton. Volgens het staatsnieuwsagentschap NNA is het leger bezig om het materiaal op te ruimen.

Het ammoniumnitraat is gevonden bij de ingang van de haven van Beiroet, de plaats van de eerdere enorme explosie. Ammoniumnitraat wordt onder andere gebruikt voor kunstmest, maar ook voor explosieven.

Oorzaak

De oorzaak van de brand blijft vooralsnog vaag. Er zijn inmiddels wel documenten boven water gekomen die bevestigen dat - behalve de havenautoriteiten - ook de politieke leiders van het land, onder wie president Aoun, op de hoogte waren van de opslag van de hoogst explosieve chemicaliën. Als een tikkende tijdbom lagen ze jaren in een pakhuis, vlakbij drukke woonwijken.

Een groot deel van de bevolking wijt de ramp aan corruptie en wanbeleid van de politieke elites uit de drie voornaamste geloofsgemeenschappen, de sjiieten, de christenen en de soennieten. Het politieke stelsel van Libanon is gebaseerd op de verdeling van bestuursfuncties onder die gemeenschappen. De ramp toont volgens velen aan dat dit stelsel moet worden afgeschaft en er bestuurders moeten komen met kwaliteiten, in plaats van mensen met invloed in de achterkamertjes van de confessionele Libanese politiek.

Rode Kruis

Sinds de explosie heeft het Rode Kruis aan 106.642 mensen noodhulp geboden. Sinds 4 augustus zijn ruim 10.000 mensen per ambulance vervoerd naar verschillende ziekenhuizen. Zo’n 7700 gezinnen hebben voedselpakketten ontvangen en meer dan 6000 gezinnen kregen hygiëne-kits. Mensen die hun huis waren kwijtgeraakt, hoeven niet meer op straat te slapen. Zij verblijven in noodopvang van het Rode Kruis of bij vrienden of familie. De komende tijd richt de hulporganisatie zich op het repareren van huizen, medische hulp en psychosociale zorg.

