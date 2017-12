Regenboog negen uur lang te zien in Taiwan

Heeft aanhoudende regen toch een voordeel: In Taiwan is maar liefst negen uur lang een regenboog waargenomen. Daarmee is het bestaande regenboogrecord verpulverd.

Medewerkers en studenten van de Chinese Culture University keken op 30 november met open mond naar het kleurenspektakel boven de aangrenzende vallei.

De hoogleraren meteorologie Chou Kun-hsuan en Liu Ching-huang aarzelden geen moment en riepen alle studenten op om zoveel mogelijk foto's te maken. Het leverde 36.000 beelden die achter elkaar zijn gezet. Het zogeheten timelapse-filmje toont een regenboog van 6:57 uur tot 15:55 uur. Acht uur en 58 minuten.

Cadeautje

Chou is door het dolle heen. ,,De lucht gaf ons een cadeautje. Dit is zo zeldzaam. Het was fantastisch,'' jubelt hij. ,,Ik wist dat deze regenboog alle records ging breken. Ik was zo opgewonden dat ik nauwelijks zin had om te lunchen.''

Op 14 maart 1994 was in de Engelse regio Yorkshire een regenboog zes uur onafgebroken zichtbaar en haalde daarmee het Guinness Book of Records.

De omstandigheden in Taiwan waren ideaal voor een nieuw record: Regenseizoen, de lucht verzadigd met vocht, nauwelijks wind. Buien die blijven hangen in de valleien terwijl de zon over de bergkammen schijnt.

Regenbogen zijn alleen te zien vanuit een bepaald standpunt, zegt Michiel Severin, meteoroloog bij Weerplaza. ,,Ze hebben geen begin en geen eind maar bewegen mee met de bui. Als je een regenboog langer wilt zien, zul je in de auto moeten springen en met de bui meerijden.''

Zelf geniet de weerman meer van bliksem dan van een regenboog. ,,Al begrijp ik waarom het verschijnsel aantrekkingskracht heeft. Neem zo'n typisch Hollandse lucht met een paar mooie wattenwolken en een heldere regenboog. Het levert gegarandeerd mooie foto's op.''

Regenboogradar

Het is ondoenlijk om erachter te komen hoe vaak een regenboog is te zien, zegt Severin. ,,Er bestaat niet zoiets als een regenboogradar. Wat we wel zeker weten is dat een regenboog altijd uit twee regenbogen bestaat, een heldere en een zwakkere. Dat komt doordat het licht onder twee verschillende hoeken breekt.''

Chou heeft zijn regenboog voorgedragen bij Guinness World Records. ,,Met alle binnengekomen opnamen kunnen we van seconde tot seconde bewijzen dat de regenboog echt negen uur lang te zien is geweest.''