Regering-Biden laat alsnog meer vluchtelingen toe

Woede in Letland over verbran­dings­dood homoseksue­le man

30 april De dood van een homoseksuele man in Letland, wiens kleding werd doordrenkt met een brandbare vloeistof en in brand werd gestoken, heeft het Baltische land donderdag diep geschokt. De dood van Normunds Kindzulis (29) wordt door velen gezien als het gevolg van een aanval uit homohaat. De politie in de voormalige Sovjetrepubliek krijgt het verwijt te weinig te doen tegen homofoob geweld.