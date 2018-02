Regering Canada: ‘Nee, Trudeau is niet de zoon van Fidel Castro’

Na het overlijden van de voormalige communistische machthebber in 2016 dook het gerucht ook op in de sociale media. Dat was vooral te danken aan de ophef die Trudeau destijds zelf veroorzaakte door de Cubaanse leider lof toe te zwaaien. De zelfmoord van Castro's oudste zoon Fidelito op 1 februari bracht de theorie weer onder de aandacht. 'Fideltje junior' zou in een afscheidsbrief Justin Trudeau zijn halfbroer hebben genoemd, aldus een complottheorie.



De Canadese regering ontkent het, Cuba heeft het nooit beweerd en de ouders van Trudeau, Margaret en Pierre, bezochten het Caribische eiland ruim vier jaar na de geboorte van hun zoon voor het eerst. Justin werd geboren op 25 december 1971, een kleine tien maanden nadat zijn toen 22-jarige moeder in het huwelijk was getreden met de 51-jarige Pierre Trudeau, de toenmalige premier van Canada. De deskundigen zeggen dat het onmogelijk dat ze in die tijd ongemerkt op bezoek is gegaan in Havana.