Regering Chili belooft betogers nieuwe grondwet

Veerboot redt zwemmende migrant van verdrin­kings­dood in Kanaal

19:43 De bemanning van een Engelse veerboot heeft vanmorgen een migrant uit Het Kanaal gevist die vanuit Frankrijk richting Groot-Brittannië leek te zwemmen. De in een wetsuit geklede dertiger was ernstig onderkoeld en werd met een marinehelikopter overgebracht naar een ziekenhuis in het Noord-Franse Calais.