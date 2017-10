Regering-Trump draait milieuplan voor terugdringen uitstoot terug

De bedoeling was onder meer kolencentrales te sluiten en over te schakelen op wind- en zonne-energie. Obama voorspelde op termijn 3600 minder gevallen van voortijdig overlijden, 90.000 astma-aanvallen minder bij kinderen en daling van het ziekenhuisbezoek.



Scott Pruitt, de baas van het nationaal milieuagentschap EPA, noemde in een toespraak voor mijnwerkers die maatregelen al duur en de verbetering van de volksgezondheid schromelijk overdreven. Pruitt leverde vandaag een blauwdruk in voor de afschaffing van CPL. Dat proces kan maanden duren. De regering moet bovendien rekening houden met allerlei juridische procedures.



Tijdens de presidentscampagne liet de Republikeinse kandidaat Donald Trump al weten niet zo te geloven in klimaatverandering. Hij beloofde bovendien veel banen te creëren, onder meer in de kolen- en olie-industrie.