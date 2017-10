Regering Trump weigert 17-jarige abortus in detentie

Als ‘Jane Doe’ per se een abortus wil, redeneert het ministerie, kan ze het land verlaten. Omdat ze illegaal in Amerika is zou ze niet dezelfde rechten hebben als Amerikaanse vrouwen. De lagere rechter, Tanya Chutkan, liet volgens de Washington Post tijdens de zitting merken dat ze ‘verbijsterd’ was over die redenering. Zo zou het meisje gedwongen worden een baby te krijgen, of terug te keren naar het land dat ze ontvlucht is. Veel minderjarigen uit Centraal-Amerika komen naar de VS vanwege geweld in landen als Honduras en El Salvador.



Rechter Chutkan wees erop dat Jane Doe zonder problemen het detentiecentrum had kunnen verlaten als ze haar amandelen had willen laten knippen. Ze werd bovendien wel naar een ‘crisiszwangerschapscentrum’ gestuurd, een christelijke instelling die probeerde haar ervan te overtuigen de zwangerschap voort te zetten. Ze moest er onder druk een echo laten maken. ,,De overheid had er kennelijk geen probleem mee dat te faciliteren,” merkte Chutkan op.