‘Regeringsleger Libië en krijgsheer Haftar akkoord over wapenstilstand’

Duitse politie: verdachte zaak Maddie mogelijk ook betrokken bij verdwij­ning René (6)

11:48 De politie in Duitsland onderzoekt of de nieuwe verdachte in de zaak Maddie McCann ook betrokken is bij de verdwijning van een 6-jarige Duitse jongen in de Portugese Algarve uit 1996. Daarmee komt het aantal extra verdwijningen waarmee de 43-jarige Christian Brückner in verband gebracht wordt op drie.