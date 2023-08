Reisorganisaties: Nederlandse toeristen Tenerife hoeven zich geen zorgen te maken om brand

Anne en vriend Pjotr zien hun oase in Portugal in vlammen opgaan: ‘Alles weg in korte tijd, niet te bevatten’

Ze hadden het helemaal voor elkaar, de Nederlandse Pjotr van Rijn (33) en Anne van Melis (34), daar in hun oase aan de Costa Vincentina in Portugal. Tot het vuur kwam. ,,Hoeveel er verloren is gegaan in zo’n korte tijd, dat kunnen je hersenen niet bevatten.”