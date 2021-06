Rellen bij demonstratie in Tunesië tegen politiegeweld

VIDEO Dodental treinonge­luk Pakistan loopt op naar meer dan zestig

8 juni Het aantal slachtoffers van het treinongeluk in het zuiden van Pakistan is opgelopen tot zeker 63. Er vielen ook tientallen gewonden bij de botsing in het plattelandsdistrict Ghotki in de zuidelijke provincie Sindh. Sommigen van hen verkeren in kritieke toestand.