Rellen op Belgisch atheneum wegens uitblijven examenrooster en gebrek aan wc-papier

Seksschan­daal op beroemde kostschool: getrouwde lerares (30) heeft relatie met vijf scholieren

20:05 In Zuid-Afrika is een lerares van een exclusieve kostschool in opspraak geraakt omdat ze over een periode van zes jaar een seksuele relatie had met minimaal vijf scholieren. De 30-jarige Fiona Viotti, lerares geschiedenis en waterpolo, nam daags voor de onthulling van het seksschandaal ontslag. Mogelijk hangt haar nog een straf boven het hoofd. Haar echtgenote heeft inmiddels een echtscheiding aangevraagd.