Republikeinen houden Senaat in de hand

De Republikeinen behouden de meerderheid in de Amerikaanse Senaat. Dat blijkt uit de eerste uitslagen volgens televisiezenders NBC en CNN. De Republikeinen lijken op basis van die uitslagen zelfs hun meerderheid te vergroten. De Democraten lijken volgens meerdere media de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden binnen te halen.

Jennifer Wexton was in de race de eerste Democratische kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden die een zetel van een zittende Republikein afpakte. Wexton won de verkiezing in een district in de staat Virginia van Barbara Comstock. Virginia wordt door de Amerikaanse media gezien als enorm belangrijk, de partij die daar de meeste zetels wint, heeft een grote kans om de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te krijgen.

Democraat Donna Shalala won daarop in Florida van de Republikeinse Maria Elvira Salazar. Voor de eerste keer in dertig jaar zal het 27ste district in het Congres worden vertegenwoordigd door een Democraat, meldt CNN.

De Democraten moesten voorafgaand aan de verkiezingen 23 zetels inlopen op de Republikeinen om de meerderheid in het Huis te krijgen en dat lijkt te zijn gelukt.

In het midwesten, waar Donald Trump in 2016 verrassend veel stemmen kreeg, lijken wederom veel Republikeinen zetels te winnen. Zo won Andy Barr het zesde district in Kentucky van Democraat Amy McGrath, meldt ABC News. De Democratische Partij had gehoopt daar een slag te kunnen slaan.

De Republikein Ted Cruz is met een kleine voorsprong herkozen als senator van de Amerikaanse staat Texas. De Democraat Beto O’Rourke stond lange tijd voor in de tussenstand, maar op het einde won Cruz toch. In de peilingen vooraf werd gedacht dat Cruz ruim zou winnen, hoewel O’Rourke zeer populair was onder progressieve stemmers en steun kreeg van veel beroemdheden.

Politieke primeurs

Er deed een recordaantal vrouwen mee aan de tussentijdse verkiezingen en de uitslagen brengen een flink aantal primeurs, in zowel de lokale politiek als op het nationale toneel. De 29-jarige Democraat Alexandria Ocasio-Cortez wordt het jongste lid van het Amerikaanse congres. Rashida Tlaib uit Michigan en Ilhan Omar uit Minnesota, beide Democraat, worden de eerste moslima’s in het Huis van Afgevaardigden. Tevens zijn zij de eerste Congresleden van Palestijnse en Somalische afkomst.