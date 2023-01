Republikeinen in Huis VS stellen onderzoek in naar ministerie van Justitie

Sneeuwka­non­nen vernield in Frans winter­sport­ge­bied

In de Franse wintersportplaats La Clusaz zijn meerdere sneeuwkanonnen vernield. Vermoedelijk was het een actie van milieuactivisten, meldden Franse media. In het najaar waren er ook al protestacties in het Franse dorp tegen een nieuw plan voor een groot waterreservoir. Leidingen werden doorgesneden en transformatoren gestolen.

10 januari