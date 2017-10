Republikeinse senator is gedrag Donald Trump zat en verlaat de politiek

Ruzies TrumpDe Republikeinse senator Jeff Flake, in eigen kring een van de prominentste critici van president Donald Trump, stapt op. Flake wil zijn kinderen en kleinkinderen 'recht in de ogen kunnen kijken' en weigert ‘medeplichtig’ te zijn aan uitholling van de democratie, minachting voor de waarheid of fatsoen en provocaties die de wereldvrede bedreigen per tweet. Een woordvoerder van het Witte Huis noemt het vertrek van Flake 'waarschijnlijk een goede zet'.

,,Voor een Republikein als ik is er vermoedelijk geen plaats in het huidige Republikeinse klimaat of in de huidige Republikeinse partij'', zei Flake. Zijn termijn namens de staat Arizona loopt in 2018 af. Door Flake's besluit komt de toch al krappe meerderheid van de Republikeinen in de Senaat (52 tegen 48 zetels) volgend jaar mogelijk nog meer in gevaar.

Eerder was er al een flinke verbale ruzie tussen Donald Trump en senator en partijgenoot Bob Corker. Corker uitte vandaag in een interview met CNN wederom zware kritiek op de president. Volgens de Republikein uit Tennessee, die al eerder afstand nam van Trump, neemt hij een loopje met de waarheid en ontwricht hij zijn land. ,,Bovendien beschadigt hij relaties met het buitenland, relaties die we zo goed kunnen gebruiken'', aldus de senator. Volgens hem is Trump 'een veiligheidsrisico' die in bescherming moet worden genomen door zijn staf, en is hij niet geschikt voor het presidentschap. In de ogen van de voorzitter van de invloedrijke senaatscommissie voor buitenlandse zaken is Trump ook 'zeker geen rolmodel voor kinderen'. ,,Nee, absoluut niet'', aldus Corker.

Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Op Twitter gaat de president er met gestrekt been in. Hij noemt Corker, die heeft aangekondigd dat hij bezig is met zijn laatste termijn, een 'lichtgewicht die nooit zou worden herkozen' en 'een incompetente commissievoorzitter'. Trump beschuldigt de senator er ook van dat hij zijn plannen voor belastingverlaging ondermijnt.

Geëxplodeerd

De geëxplodeerde ruzie zet grote druk op een bijeenkomst van Trump, op Capitol Hill (het parlement), met Republikeinen die moeite hebben met zijn beleid. Het gesprek was bedoeld om de spanningen weg te nemen opdat Trumps politieke agenda, waaronder de belastingverlaging, alsnog door het parlement kan worden geloosd. Ook senator Bob Croker zit aan bij de lunch en het gesprek. De Republikeinse leider in het Congres, Paul Ryan, sprak de hoop uit dat de knallende ruzie de bijeenkomst niet teveel zou overschaduwen.



De ruzie tussen de kemphanen escaleerde toen Corker het Witte Huis begin oktober omschreef als een 'dagverblijf voor volwassenen, waar de oppasser vanochtend duidelijk niet op zijn werk is verschenen'. De president reageerde daar ook keihard op. ,,Hij heeft niet het lef om de strijd aan te gaan omdat ik heb al geweigerd hem te steunen. Ik verwachtte allang dat Corker een negatieve impact zou hebben op onze geweldige politieke agenda'', aldus Trump via meerdere tweets.