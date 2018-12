Richard Overton, oorlogsveteraan en oudste man in de VS, overleden

De oudste man van de VS woonde in de stad Austin (Texas) in een straat die naar hem vernoemd was: Richard Overton Avenue. Gevraagd naar zijn geheim om heel oud te worden, zei Overton dat hij graag whiskey in zijn koffie deed en de rook van zijn sigaren nooit inhaleerde. Ook vertelde hij in een korte documentaire die in 2015 over hem gemaakt werd dat hij iedere dag ijs at. Hij reed toen ook nog rond in zijn eigen auto, ging graag naar de kerk en was dol op zijn katten.