Risico Hawija-bombardement was bekend, maar aanval werd toch doorgezet’

UpdateNederland had voorafgaand aan de aanval op de bommenfabriek van Islamitische Staat (IS) in het Iraakse Hawija signalen dat de explosie na het bombardement riskanter zou kunnen zijn dan vooraf was berekend. Dat staat in een intern document dat Defensie gisteren openbaar heeft gemaakt en waar NRC over schrijft. Meer dan zeventig burgers kwamen om het leven.