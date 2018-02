Robots waken in Japan over kinderen en brengen ouderen naar het toilet

Robots die kinderen opvangen in een dagopvang of die hun temperatuur opnemen, mechanische mannen en vrouwen die ouderen helpen bij hun toiletbezoek, of ze in bed leggen. De regering hoopt dat de Japanse bevolking deze vorm van technologie gaat omarmen, omdat het de enige manier is om het groeiende personeelstekort op te lossen.

Vergrijzingsprobleem

,,Robotica kan niet alles oplossen, maar onze robots kunnen wel een bijdrage leveren aan een oplossing voor het gigantische vergrijzingsprobleem", aldus de directeur en hoofd robot-innovatie en onderzoek van Japan’s National Institute of Advance Industrial Science and Technology, dr. Hirohisa Hirukawa tegenover The Guardian. Wel erkent de directeur dat Japanners zelf nog niet te spreken zijn over de ontwikkelingen. ,,Mensen hebben de juiste mindset nog niet. Vooral bij de ouderen die robotzorg ontvangen is er veel psychologische weerstand tegen deze ontwikkeling.

Kinderopvang

In de kinderopvang is de onderbezetting een nog veel groter probleem. Daar detecteren robots al de temperatuur van kinderen en worden ze gemonitord tijdens dutjes en bij sportactiviteiten. Hirukawa merkt dat de jeugd makkelijker omgaat met robots dan ouderen. ,,Jonge kinderen krijgen een band met een robot. Ze zijn minder sceptisch dan volwassenen. Als de robot valt, vragen ze zelfs of hij pijn heeft."

Nederlandse zorg

Ook in Nederland is het de bedoeling dat robots de zorg uit de brand gaan helpen. De wachtlijsten in ziekenhuizen worden steeds langer. De TU in Eindhoven doet baanbrekend werk in het onderzoek naar het stimuleren van de activiteit bij zorgbehoevenden met behulp van robots. De verwachting is dat over 10 jaar robots in de Nederlandse ziekenhuizen lopen.