Rode Kruis: Corona maakt voedselnood wereldwijd nóg erger

Het Rode Kruis vreest dat de groeiende voedselnood veel slachtoffers gaat maken. ,,De gevolgen van extreme weersomstandigheden zien we overal, met name in Azië en India. Maar als we puur kijken naar de acute voedselnood speelt die vooral in Afrikaanse landen en daar is deze campagne op gericht. Bij rampen is voedsel de meest urgente behoefte die mensen hebben”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.

Zuid-Soedan en Ethiopië zijn nu meervoudig getroffen. Na overstromingen en droogte wordt Ethiopië ook nog eens geteisterd door miljoenen sprinkhanen die een deel van de overgebleven gewassen opvreten. Alle reserves zijn daar uitgeput. Vlak voor het binnenhalen van de oogst zijn in het noorden gevechten uitgebroken. Dat maakt het nog extra schrijnend. De voorzitter van het Internationale Rode Kruis (IFRC) is net in de stad Mekelle geweest in de zwaar bevochten regio Tigray, zegt Van Schaik. ,,Wat hij aantrof was het ergste dat hij ooit had gezien in zijn carrière. Er zijn daar helemaal geen medische voorzieningen meer, er is geen voedsel, de klaslokalen zitten vol vluchtelingen. Voedsel- en medicijnvoorraden zijn geplunderd. Daarbij is 80 procent van de bevolking in het gebied, dat zijn zo’n zes miljoen mensen, onbereikbaar. Er is geen informatie en we weten niet hoe ze eraan toe zijn.”

Volledig scherm Een vIuchtelingenkamp bij Chagni in Ethiopië. © AFP

Gezondheidsmedewerkers melden dat er zware ondervoeding is in het gebied. Volgens een VN-studie dreigen voor het einde van 2022 wereldwijd 170.000 kinderen te sterven van de honger. In Tigray hebben 2,6 miljoen mensen urgent humanitaire hulp nodig. Maar ook in Jemen, Nigeria, de Democratische Republiek Congo en Soedan heerst momenteel voedselnood. Het ICRC onderzocht in 2020 in tien Afrikaanse landen het effect van de coronacrisis op de voedselprijzen. 94 procent van de ruim 2400 ondervraagden gaf aan dat de voedselprijs door de pandemie was gestegen. Tegelijkertijd vertelde 82 procent van de ondervraagden dat zij (een deel van) hun inkomen zijn verloren.

Lunch op school

Van Schaik: ,,Dat vanwege coronamaatregelen scholen sluiten is een groot probleem, omdat in veel landen kinderen ook een lunch op school krijgen. Voor velen is dat de enige maaltijd per dag. Dat is normaal een goede manier om ervoor te zorgen dat kinderen naar school gaan en dat ze goede voeding krijgen. Maar zijn de scholen gesloten dan leidt dat ook meteen tot een verslechterde voedselsituatie voor die kinderen. Daarbij zie je ramp op ramp: wanneer de kinderen niet naar school gaan, belanden ze in allerlei andere problemen, van kinderarbeid tot meisjes die niet meer teruggaan naar school. We zien ook dat hun ouders, die balanceren op de rand van hun bestaan, nu echt in de problemen komen.”

Om te zorgen dat mensen in deze lastige tijden toch genoeg te eten hebben, deelt het Rode Kruis voedselpakketten met linzen, bonen, olie, bloem en andere producten die lokaal veel worden gebruikt. Ook worden zaden en gereedschap verstrekt, zodat mensen zelf hun voedsel kunnen verbouwen of kunnen vissen.

Verwacht Van Schaik veel respons nu Nederland vooral in de ban is van corona? ,,Als Rode Kruis staan we voor humanitaire noden in de hele wereld. Het is erg belangrijk ook in deze tijd aandacht te vragen voor deze zaken. Het is niet zo dat we door corona nu op een eiland zitten. Wat elders gebeurt heeft effect op ons leven hier.”

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: