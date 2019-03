Roemeen legt uit protest stuk snelweg van 1 meter aan - inclusief vangrails

Stefan Mandachi was het eeuwige nietsdoen van de overheid zo zat, dat hij uit protest besloot zelf maar een stuk snelweg aan te leggen in de buurt van zijn Roemeense thuisstad Suceava. Met resultaat: sinds dit weekend is ‘zijn’ snelweg open. Er over rijden zal echter niet meevallen: het traject is maar één meter lang.

Het is overigens ook niet de bedoeling om de weg te openen voor verkeer. Mandachi's actie is vooral een dikke middelvinger naar de Roemeense overheid, die er maar niet in slaagt om het wegennet van het Oost-Europese land structureel te verbeteren. Een schamele 800 kilometer snelweg ligt er nu. Ter vergelijking: Nederland, dat qua oppervlakte zes keer zo klein is, heeft 5.000 kilometer aan rijkswegen.

Zelfs op de belangrijkste ader van het land, die tussen de economische centra Boekarest in het zuidoosten en Cluj-Napoca in het noordwesten, worden stukken snelweg afgewisseld met kleine, slechte wegen, die dwars door steden en dorpen lopen. Op die wegen moet het verkeer vaak afremmen voor paarden met wagens, voor wegversmallingen en voor loslopende honden. Over een stuk van 100 kilometer doe je in Roemenië al snel twee tot drie uur.

Tekst loopt door onder de video

Verkeersdoden

Nergens vallen in de EU relatief zo veel verkeersdoden als in Roemenië. Dat zijn er 99,3 op iedere miljoen inwoners, heeft de European Transport Safety Council becijferd. In Nederland zijn dat er 35,9.

De Roemeense overheid roept al jaren dat het beter moet, maar slaagt er dus niet in om vaart te maken. Dit jaar is de aanleg van 119 kilometer beloofd, maar in beloftes geloven de Roemenen niet meer. Ze willen actie zien. Ondernemer Mandachi woont in het uiterste noordoosten van het land, bij de grens met Moldavië. Het is de armste regio van Roemenië, de armste regio van de EU bijna. Daar wordt al helemaal niet geïnvesteerd. ,,Ik wil snelwegen hier!”, zei Mandachi bij het openen van zijn strook tegen Euronews.

Zelf gaf hij het goede voorbeeld. De snelweg heeft niet alleen asfalt, maar ook vangrails en een vluchtstrook. Naast de ludiek bedoelde aanleg van de snelweg, waar Mandachi 4.500 euro uit eigen zak in stak, is er ook een landelijke protestcampagne op touw gezet: ‘We want highways!’. Daarvoor vond vrijdag een protestactie plaats bij het Roemeense regeringsgebouw in Boekarest.

Volledig scherm De snelweg in aanbouw. © privé