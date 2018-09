Roemeens hof stelt homohuwelijk veilig vóór nationaal referendum

Daarvoor zou in de grondwet expliciet moeten worden vastgelegd dat mannen alleen mogen trouwen met vrouwen. Nu is er in het bewuste artikel alleen sprake van echtparen, zonder geslachtsaanduiding.



Het constitutioneel hof is van oordeel dat homo's en hetero's in hun privé- en familieleven hetzelfde moeten worden behandeld. Man-man- en vrouw-vrouwhuwelijken hebben recht op 'het profijt van wettelijke en juridische erkenning van hun rechten en plichten'.



Teodora Ion-Rotaru, woordvoerster van de homobelangenorganisatie Accept, noemde de uitspraak vrijdag 'buitengewoon belangrijk'. ,,Het hof zegt dat een familie van hetzelfde geslacht evenveel waard is al een heteroseksuele familie''.