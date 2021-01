Roep om afzetten Trump vanwege ‘opruiing’. Dit zijn de scenario's

coronatest vervalst Nederlands meisje (17) met corona opgepakt in Zwitser­land, probeerde terug te vliegen naar Schip­hol

6 januari Een Nederlands meisje van 17 dat positief was getest op het coronavirus is gisterochtend in Zwitserland opgepakt omdat ze de haar opgelegde quarantaine wilde ontvluchten. Ze stond op het punt naar Schiphol te vliegen met een negatieve nepcoronatest. Het meisje was op vakantie, meldt een politiewoordvoerder aan deze site.